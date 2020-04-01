Когда посетители приходят на сайт и проводят там время, это называется визитом
(в Google Analytics — сессией
). Визит — это отрезок времени. Он завершается, когда посетитель прекращает что-то делать на сайте и уходит с него, либо бездействует. Время бездействия, спустя которое визит считается завершенным, называется тайм-аут. По умолчанию тайм-аут в Метрике составляет 30 минут, но его можно изменить в настройках счетчика.
Каждый переход из рекламных систем (например, Яндекс. Директ и др.) всегда считается
отдельным визитом.
Число визитов на сайт и уникальных посетителей также называют трафиком
сайта. Качество трафика не менее важно, чем количество: на сайт могут прийти сотни тысяч людей — и тут же уйти, если он не будет им интересен. Поэтому количество визитов и пользователей рассматривают вместе с показателями активности пользователей.
Среднюю длительность визита отражает показатель время на сайте
. Если посетитель проводит на сайте меньше 15 секунд и при этом посещает только одну страницу, такие визиты называются отказами
.
Во время визитов посетители просматривают страницы сайта и взаимодействуют с его элементами. Среднее количество страниц, которое пользователи просмотрели за визит, называется глубиной просмотра
.