Главная задача сайта — убедить посетителей что-то сделать: прочитать статью, посмотреть видео, заказать товар или услугу. Для того чтобы узнать, сделали они это или нет, используют цели . Этот инструмент сообщает счетчику, какие действия на сайте нужно отслеживать — например, клики по кнопке «Купить» или отправки формы с данными для обратного звонка.



Если посетитель выполняет действие, на которое установлена цель, такой визит называется целевым . За один визит пользователь может выполнить целевое действие несколько раз, и несколько раз система его засчитает. Отношение целевых визитов к общему количеству— это конверсия сайта .



Цели на сайте нужны для того, чтобы отслеживать, сколько заказов вы получаете из каждого источника, и распределять ресурсы между ними. Для этого Метрика умеет связывать действия посетителей с другими данными о них: из поиска они пришли или по рекламе, с какого устройства, по каким ключевым фразам, сколько им примерно лет, из какого они региона и т. д. В любом отчете Метрики вы можете посмотреть на выполнение целей — и выделить сегменты трафика, которые приносят вам меньше всего прибыли, а затем подумать, как их оптимизировать.



Если после перехода на ваш сайт можно выполнить только одно действие — например, нажать на кнопку «Купить» на одностраничном лендинге — вам будет достаточно настроить одну цель. Но если у вашего сайта более сложная структура или сам процесс покупки состоит из нескольких этапов, вам лучше настроить цели для всех таких страниц и этапов. Так вы будете знать, сколько посетителей приступили к заказу, сколько завершили заказ и сколько прекратили оформлять заказ на каждом из этапов. А еще вы сможете объединять потенциальных покупателей на разных этапах «воронки продаж» в сегменты для таргетинга и использовать их для рекламы в Директе.